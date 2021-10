Golf, il PGA Tour torna in Giappone con il ZOZO Championship: grande attesa per Hideki Matsuyama in un field con grandi nomi

Sesto appuntamento della stagione per il PGA Tour che torna in Asia per la prima volta dal 2019 con il Zozo Championship. Questo torneo, nato appena due anni fa, l’anno scorso era stato ospitato dallo Sherwood Country Club di Santa Monica in California, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Torneo organizzato dal PGA Tour in condivisione con il Japan Tour, che torna quest’anno sul percorso dell’Accordia Golf Narashino Country Club, che nel 2019 anno vide la vittoria di Tiger Woods, con cui pareggiò il totale di Sam Snead per il maggior numero di trionfi sul Tout, ad oggi ancora la sua ultima imposizione sul circuito maggiore.

Il vincitore dell’anno scorso, Patrick Cantlay, non ci sarà, ma il field è pieno di grandi stelle. Il giocatore più atteso è il “padrone di casa” Hideki Matsuyama, che torna per la prima volta in patria (se si esclude il torneo olimpico) da campione dell’Augusta Masters.

L’accesso sarà permesso a un numero di spettatori non superiore a 5000 e ci si aspetta un’accoglienza da eroe per Matsuyama. Torna in terra giapponese, dopo l’oro a Tokyo, Xander Schauffele, al suo secondo torneo in stagione, dopo il 18esimo posto alla CJ CUP.

Tra i grandi favoriti ci sarà ovviamente anche Collin Morikawa, secondo dietro Rory McIlroy a Las Vegas. Il numero 3 al mondo con una vittoria potrebbe puntare a superare Dustin Johnson nell’ordine di merito mondiale. Tra gli altri grandi nomi che saranno presenti in questa settimana troviamo anche il Rookie dell’anno del PGA Tour dello scorso anno, l’americano Will Zalatoris.

Per lui un inizio di stagione solido, cercherà di certo l’acuto in questo torneo. Con lui anche l’inglese Tommy Fleetwood, il cileno Joaquin Niemann, un ritrovato Rickie Fowler e la medaglia di bronzo di Tokyo, il taiwanese C.T. Pan. Saranno inoltre presenti 13 giocatori provenienti dal Japan Tour.

Il percorso dell’Accordia Golf Narashino Country Club è un PAR 70 di 7.041 yards totali. Aperto nel 1965, nella prefettura di Chiba, è un tracciato non molto lungo, ma non per questo meno complesso, presentando anche cinque par 3 vicini alle 200 yards.

Nel 2019 Tiger Woods si impose con il punteggio di -19. L’evento sarà trasmesso integralmente da Golf Tv, mentre Eurosport 2 trasmetterà tre ore di diretta per ogni giornata nelle primissime ore del mattino, dalle 5.30 alle 8.30.

