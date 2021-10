Golf: il PGA Tour rimane a Las Vegas per la CJ Cup 2021. Dustin Johnson e Collin Morikawa guidano un field pieno di stelle

La stagione del PGA Tour è arrivata al suo quarto appuntamento, la CJ CUP @ SUMMIT. Questo torneo veniva solitamente disputato nel pittoresco percorso dei Nine Bridges sull’isola di Jeju, in Corea del Sud, ma dall’anno scorso è stato spostato a Las Vegas a causa di problemi legati alla pandemia da COVID-19. Si rimane quindi in Nevada dopo lo Shriners Childern’s Open che ha visto trionfare Sungjae Im. Il coreano sarà tra i tantissimi pretendenti al titolo vinto da Jason Kokrak nella scorsa annata con il punteggio di -20.

L’elenco dei partecipanti è di primissimo livello, saranno presenti ben 12 dei primi 15 giocatori nell’ordine di merito mondiale. Dustin Johnson sarà sul percorso del Summit Club, dopo aver saltato l’appuntamento dell’anno scorso a causa di una positività al Coronavirus. Vincendo l’americano potrebbe puntare a riprendersi la prima posizione nel ranking, attualmente occupata dallo spagonolo Jon Rahm, nel frattempo impegnato in patria nell’Andalucia Masters. Sarà presente anche Collin Morikawa, alla prima uscita dopo l’affermazione in Ryder Cup col Team USA, astro nascente con già due affermazioni in un major nel suo palmares. Con loro anche la medaglia d’oro di Tokyo 2020, nonchè numero 5 del mondo Xander Schauffele.

Nel field anche tutti gli ex vincitori di questo ancora giovane torneo. Oltre al campione in carica Jason Kokrak, saranno tra i protagonisti anche Justin Thomas, impostosi nel 2017 e nel 2019 e Brooks Koepka, vincitore dell’edizione del 2018. Oltre ai campioni già nominati, saranno presenti quasi tutti i componenti delle due squadre che si sono giocate la Ryder Cup a Whistling Straits tre settimane fa. Tra gli americani spiccano i nomi di Tony Finau, Harris English, Jordan Spieth, e Scottie Scheffler, mentre i rappresentanti del Team Europe a Las Vegas saranno Viktor Hovland, Rory McIlroy, Shane Lowry, Tyrrell Hatton, Sergio Garcia, Tommy Fleetwood, Ian Poulter e Paul Casey. Altri giocatori molto quotati saranno Louis Oosthuizen, Kevin Na, Abraham Ancer, Sam Burns e Hideki Matsuyama.

Il Summit Club è un par 72 di 7.431 yards disegnato da Tom Fazio immerso tra il Red Rock Canyon e le insegne luminose dei casino di Las Vegas. Il percorso è caratterizzato da fairway molto generosi, molti bunker e green piuttosto veloci. Record sulle 72 buche fatto registrare da Brooks Koepka nel 2018 con un 267. Copertura televisiva offerta da GolfTv e da Eurosport 2 (quattro collegamenti dalle 23.00 alle 02.00)

