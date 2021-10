“Sapevo come sarebbe andata la corsa e non ho rimpianti, sono contento per quello che ho fatto”. Dopo il trionfo al Giro di Sicilia Vincenzo Nibali aveva riportato l’entusiasmo tra i suoi tifosi, facendo sognare per l’ultimo appuntamento stagionale, il Giro di Lombardia.

Lo Squalo dello Stretto sapeva benissimo che ottenere un risultato importante nella Classica delle Foglie Morte sarebbe stato difficile, se non quasi impossibile, ma ci ha voluto provare lo stesso. Per l’atleta della Trek-Segafredo una tredicesima piazza finale, a 2’25” dal vincitore Tadej Pogacar in quel di Bergamo.

Nonostante tutto ha tentato in ogni caso l’attacco, anzi, più di uno. In salita verso il Passo di Ganda Nibali è stato tra i primi a partire, con un paio di scatti davvero convinti. Prima ha testato la condizione dei rivali, poi è riscattato, trascinando con sé proprio Pogacar.

Purtroppo contro il vincitore degli ultimi due Tour de France c’era ben poco da fare ed il siciliano è rimasto staccato al primo cambio di ritmo, non tenendo il passo dei migliori, trovandosi costretto ad inseguire e a lottare per le posizioni di rincalzo. In ogni caso resta una buona prova, verso la prossima stagione, quella del ritorno in Astana.

Foto: Lapresse