Giro di Lombardia 2021, il borsino dei favoriti: sfida titanica tra Roglic, Evenepoel e Pogacar!

Non si vedeva da anni una partecipazione simile, una Classica Monumento praticamente senza nessun escluso (l’unica stella assente è Egan Bernal). Sabato appuntamento con uno spettacolare Giro di Lombardia: alla scoperta dei favoriti che andranno a caccia del trionfo sul traguardo di Bergamo.

In prima fila c’è un Primoz Roglic che, al momento, appare imbattibile. “Non sono mai stato così in forma” ha dichiarato dopo il successo alla Milano-Torino, da segnalare qualche giorno fa anche il dominio al Giro dell’Emilia. In salita, al momento, è impossibile da staccare e, sul finale, con il suo sprint, riesce addirittura a creare distacco con i rivali: chi può fermare lo sloveno della Jumbo-Visma?

A provarci il campione del mondo in carica. L’esaltazione per il capolavoro in quel di Lovanio non è ancora terminata per Julian Alaphilippe: il transalpino si è testato a Superga e non è apparso molto brillante, ma sappiamo benissimo che nel giorno giusto può tirar fuori la performance eccezionale. Sempre in casa Deceuninck Quick-Step il primo vero e proprio rivale per Roglic: Remco Evenepoel. Il giovane belga può anticipare i tempi, attaccando da lontano (come ha fatto qualche giorno fa in occasione della Coppa Bernocchi): sembra essere l’unico schema per beffare lo sloveno.

In casa Slovenia non si può non parlare di Tadej Pogacar. Il vincitore degli ultimi due Tour de France non è al 100% della forma, ma è sempre tra i primi e, nell’ultimo appuntamento stagionale, proverà sicuramente ad andare a caccia al colpaccio.

Foto: Lapresse