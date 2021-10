Giro del Veneto 2021: programma, orario, tv, streaming, startlist

Domani mercoledì 13 ottobre torna, dopo nove anni di assenza, il Giro del Veneto. Corsa nata nel 1909, ha visto trionfare negli anni grandissimi nomi come Costante Girardengo, Fausto Coppi, Roger De Vlaeminck, Giuseppe Saronni, Francesco Moser e più recentemente Davide Rebellin, Gilberto Simoni e Filippo Pozzato. Un grande ritorno per arricchire questa ultima settimana di corse in terra italiana per questa stagione.

Ultima edizione nel 2012, vinta da Oscar Gatto, rientra in calendario quest’anno per la 84esima edizione grazie alla spinta della PP Sport Events di Filippo Pozzato, che riporta così una grande corsa nel suo territorio natio. Partenza alle 12 da Piazza Duomo a Cittadella per un percorso di 168.8 km fino al traguardo posto in Piazza Prato della Valle a Padova. I corridori dovranno affrontare 2200 metri di dislivello, un tracciato duro ma che potrebbe anche premiare le ruote veloci che riusciranno a resistere sulle salite di San Giovanni in Monte e sullo strappo finale di Roccolo. Ultima asperità a poco più di 25 km dal traguardo, per un finale tutto in piano.

GIRO DEL VENETO 2021: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Orario partenza: 12:00

Orario arrivo: 16:00 circa

Diretta TV: RAI Sport (dalle ore 15) Eurosport2 (dalle ore 14.30)

Diretta streaming: RAI Play (dalle ore 15), Eurosport Player (dalle ore 14.30)

Diretta testuale: OA Sport (dalle ore 12)

GIRO DEL VENETO 2021: STARTLIST

Non ancora ufficiale la startlist per questa gara, avremo presto aggiornamenti.

Foto: Girodelveneto.com