Siamo entrati nell’ultima settimana di corse in terra italiana per questa stagione e il calendario propone una grande novità rispetto alle ultime annate agonistiche. Dopo nove anni di assenza torna infatti in calendario il Giro del Veneto, corsa nata nel 1909 e giunta alla sua 84esima edizione.

PERCORSO GIRO DEL VENETO 2021

Partenza da Cittadella per un tracciato di 168.8 km che attraverserà la provincia di Vicenza per arrivare sul traguardo posto nella suggestiva Piazza Prato della Valle a Padova. Il tracciato si presenta vallonato ma non eccessivamente duro. Dopo i primi 50 chilometri di sostanziale pianura, i corridori affronteranno la prima asperità, uno strappo di 1100m con punte al 14% fino al Santuario della Madonna di Monte Berico. Tratto di falsopiano per poi percorrere la lunga salita di San Giovanni in Monte (10.4 km al 3,3% di pendenza media).

Da qui inizierà la discesa su Nanto lungo la “Strada degli Olivi”, che porterà all’ingresso nel circuito di 21.3 chilometri da ripetere due volte e che avrà nella salita di Bivio Fiorine la maggiore difficoltà. Al terzo passaggio a Rovoloni si uscirà dal circuito per immettersi nel tratto che potrebbe rivelarsi più selettivo: tre muri in rapida di successione con il Roccolo che proporrà pendenze fino al 17%. Segue una veloce e tecnica discesa verso Galzigliano Terme da cui inizierà il pianeggiante tratto finale di 24 km fino al traguardo.

Foto: Girodelveneto.com