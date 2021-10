Ginnastica ritmica, le Farfalle per una nuova magia ai Mondiali. Dopo il bronzo olimpico si sogna in grande

Le Farfalle sono pronte per spiccare un nuovo volo. Dopo aver conquistato una splendida medaglia di bronzo nel concorso generale alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Nazionale Italiana di ginnastica ritmica punta a essere grande protagonista anche ai Mondiali 2021, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 27 al 31 ottobre. Le ragazze di Emanuela Maccarani puntano a fare saltare nuovamente il banco nel Sol Levante, dove saranno sostanzialmente chiamate a fronteggiare le stesse avversarie incrociate durante la rassegna a cinque cerchi.

Le azzurre se la dovranno vedere con la Russia (Campionessa del Mondo) che l’ha preceduta ai Giochi. Assente la Bulgaria per un infortunio, le Campionesse Olimpiche si sono chiamate fuori dai giochi all’ultimo momento. Attenzione alle temibili Bielorussia, Cina, Ucraina, Giappone, Azerbaijan (non con Israele che non gareggerà). Alessia Maurelli e compagne, reduci dal dominio in Challenge Cup a Cluj-Napoca (dove però non c’erano rivali degne di nota), sognano il grande ritorno sul podio iridato nell’all-around, con la consapevolezza che avranno a disposizione anche le Finali di Specialità per dire la loro e per regalarsi delle soddisfazioni.

L’ultimo podio sul giro completo risale al 2018 (argento dietro alla Russia), quando si salì sul podio per l’ottava volta nella storia (memorabile la tripletta d’oro 2009-2010-2011). Le Farfalle vogliono mettere la ciliegina sulla torta di questo memorabile 2021, dove i tanti sacrifici sono stati ripagati con l’apoteosi olimpica.

Foto: Lapresse