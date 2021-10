Giornata di vigilia a Kitakyushu (Giappone) dove domani (mercoledì 27 ottobre) incominceranno i Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. Le Farfalle si stanno preparando per l’appuntamento di fine stagione, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale Italiana punta al podio con la squadra, le azzurre si sono cimentate nella prova podio e hanno tracciato un bilancio attraverso i canali federali.

La capitana Alessia Maurelli: “Prova pedana ottima. Abbiamo subito preso confidenza con il campo gara e tutto l’allestimento. Queste prove sono utili proprio per prendere le misure in vista della qualificazione. Le grafiche utilizzate sui led richiamano molto la palla sul nostro body, quindi sarà ancora più bello poter gareggiare in queste condizioni. Siamo ancora in fase di recupero dal fuso e dal viaggio però siamo cariche e pronte a dare il massimo. Torniamo in Giappone a pochi mesi dai Giochi di Tokyo e dall’emozione del bronzo olimpico ma il Mondiale di Kitakyushu è già una nuova gara, una nuova storia. Resettiamo tutto e ci prepariamo per una nuova competizione in cui, come sempre, daremo il massimo per renderla magica per noi e per tutto il pubblico che ci seguirà da casa”.

La leader ha anche commentato la rinuncia della Bulgaria, Campionessa Olimpica, a causa di un infortunio: “Siamo rimaste davvero male. Mai ci saremmo aspettate una cosa del genere. Siamo dispiaciute perché sarebbe stata la loro ultima competizione come team e sappiamo la voglia che avevano di gareggiare. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile preparare un mondiale dopo una rassegna olimpica quindi a loro va tutta la nostra vicinanza. Il rapporto tra di noi è splendido, un’unione fortissima. Appena avuto il responso del medico sono venute direttamente da noi per salutarci e annunciarci che sarebbero tornate a casa non potendo stare qua e ci hanno fatto un grande in bocca al lupo. Ci hanno dimostrato tanto supporto e noi ricambiamo augurando a Laura una pronta guarigione. Non doveva affatto andare così. Sì, in gara siamo avversarie ma il rapporto umano va al di là di qualsiasi risultato sportivo”.

La DT Emanuela Maccarani: “Questa mattina l’Italia è scesa in campo gara come prima squadra tra quelle più titolate, e così sarà anche venerdì nel concorso generale. Durante le prove abbiamo potuto vedere il team giapponese che disputerà il Mondiale in casa, davanti al proprio pubblico. Darà sicuramente del filo da torcere a tutti per cercare di riscattarsi dal settimo posto ottenuto all’Olimpiade di Tokyo. Le nostre azzurre sono molto preparate e determinate. Abbiamo aumentato il numero delle collaborazioni nei due esercizi per essere ancora più competitive. I prossimi giorni serviranno per alcuni piccoli aggiustamenti e per mantenere alta la concentrazione e la compattezza del gruppo. L’Italia è pronta per questo nuovo Campionato del Mondo”.

Foto: Lapresse