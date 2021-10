Asia D’Amato ha conquistato la medaglia d’argento al volteggio ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, diventando la prima azzurra a salire sul podio iridato in questa specialità. La genovese ha fatto prontamente centro alla sua prima finale nella massima competizione, eseguendo due ottimi salti che le hanno permesso di festeggiare per la prima volta a livello individuale tra le seniores (dopo il bronzo nella gara a squadre a Stoccarda 2019). La 18enne ha così permesso all’Italia di chiudere un cerchio, perché grazie a quello che è successo a Kitakyushu (Giappone) la nostra Nazionale è salita sul podio ai Mondiali in tutte le gare femminili, per almeno una volta.

Andiamo in ordine di tempo: Wanda Nuti e Licia Macchini furono argento e bronzo alla trave nel 1950; Vanessa Ferrari vince l’all-around nel 2006, quando conquistò anche il bronzo alle parallele asimmetriche e al corpo libero (attrezzo in cui valse anche l’argento nel 2013); la squadra si tinse di bronzo nel team event del 2019. Si tratta di un risultato non di poco conto, espressione della bontà del nostro movimento cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi quindici anni e ormai diventato un punto di riferimento a livello globale.

Asia D’Amato è diventata la seconda Fata a mettersi al collo un alloro internazionale tra le seniores, dopo che la sua gemella Alice strappò un bellissimo bronzo alle parallele asimmetriche agli Europei 2019. All’appello mancano Giorgia Villa (che rivedremo settimana prossima tra Memorial Gander e Swiss Cup dopo l’infortunio che le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi) ed Elisa Iorio (sesta alle parallele ai Mondiali 2021) per quanto riguarda la magica classe 2003, stupenda squadra di bronzo iridato completata da Desiree Carofiglio e Martina Maggio. E davanti c’è un futuro radioso…

Foto: Simone Ferraro/FGI