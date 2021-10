Nicola Bartolini si è esaltato ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica e si è qualificato per la finale al corpo libero. L’azzurro ha eseguito un esercizio semplicemente splendido: 6.2 la nota di partenza, 8.766 per una pulitissima esecuzione, 14.966 il punteggio complessivo. Una prestazione semplicemente encomiabile da parte del sardo, che ha conquistato il suo primo atto conclusivo in una rassegna iridata e che è ormai entrato definitivamente in una nuova dimensione.

Il 25enne si era messo al collo la medaglia di bronzo al corpo libero in occasione degli Europei di questa primavera, poi non aveva potuto prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di un cavillo regolamentare che gli ha negato un possibile ripescaggio. Si è concentrato sulla trasferta di Kitakyushu (Giappone) e infatti ha fatto centro, facendo leva sul suo proverbiale punto di forza: la pulizia esecutiva sull’amato quadrato.

L’evoluzione rispetto a quanto visto a Basilea sei mesi fa è lampante: in Svizzera aveva portato in gara un esercizio da 5.8, in questa occasione ha alzato il D Score di quattro decimi eppure in esecuzione ha perso soltanto un decimo. Si tratta di una crescita a tutto tondo: ormai Nicola Bartolini è una ginnasta di livello internazionale, affermato e solido, decisamente quadrato e lucido in pedana, il talento innato ha trovato il suo giusto collocamento e i risultati sono evidenti.

Il secondo posto in qualifica, alle spalle soltanto del filippino Carlos Yulo (15.166 per il Campione del Mondo), fa sognare in vista della finale di sabato 23 ottobre. Il nostro portacolori scenderà in pedana con l’obiettivo di conquistare qualcosa di importante, in un contesto importante ma dove può giocarsela davvero con tutti.

La battaglia si preannuncia rovente, perché oltre a Yulo ci saranno nomi interessanti (a onor del vero vanno comunque menzionate le tante assenze): il kazako Milad Karimi (14.941), il giapponese Daiki Hashimoto (14.733), il sudcoreano Ryu Sunghyun (14.600), il britannico Hayden Skinner (14.566) e il finlandese Emil Soravuo (14.533).

Due anni fa pianse lacrime amare quando la squadra mancò la qualificazione alle Olimpiadi per una manciata di decimi, oggi può sorridere e anche iniziare a pensare ai Giochi di Parigi 2024. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Nicola Bartolini al corpo libero, secondo in qualifica ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

VIDEO NICOLA BARTOLINI, CORPO LIBERO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021

Foto: Simone Ferraro/FGI