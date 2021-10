Ginnastica artistica oggi, Mondiali 2021: orari 24 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 24 ottobre si concludono i Mondiali 2021 di ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) vanno in scena le ultime Finali di Specialità, si assegneranno ben cinque titoli in questa giornata che farà calare il sipario sulla rassegna iridata. Si inizierà alle ore 09.25 col volteggio maschile, proseguono poi con la trave. A seguire una pausa per le premiazioni prima della tripletta che prevede parallele pari, corpo libero femminile e sbarra.

L’Italia vuole continuare a sognare in grande dopo le quattro medaglie conquistate ieri. Oggi la nostra Nazionale si gioca due carte: quella pesantissima di Carlo Macchini alla sbarra (uno dei favoriti della vigilia) e la sorpresa Thomas Grasso, che può essere un grande outsider al volteggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle Finali di Specialità di sabato 23 ottobre ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica con quattro italiani impegnati in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay e RaiSportWeb, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO FINALI DI SPECIALITÀ MONDIALI 24 OTTOBRE: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 24 OTTOBRE:

09.25 Volteggio maschile (Thomas Grasso si esibisce per sesto)

10.00 Trave

11.00 Parallele pari

11.35 Corpo libero femminile

12.10 Sbarra (Carlo Macchini si esibisce per primo)

FINALI DI SPECIALITÀ MONDIALI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.15 alle ore 13.15 (in sostanza non si vedranno volteggio maschile e trave).

Diretta streaming integrale su Rai Sport Web 1.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OA Sport.

ITALIA IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021:

Carlo Macchini alla sbarra.

Thomas Grasso al volteggio.

Foto: Simone Ferraro/FGI