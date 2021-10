Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi: programma, orario, tv, streaming

Per la terza volta, e più d’uno spera sia quella definitiva, Tyson Fury e Deontay Wilder incrociano i guantoni sul ring. Va in scena alla T-Mobile Arena di Las Vegas il confronto tra il britannico e l’americano per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi, in vista di una riunificazione totale che non si riesce a comprendere quando possa avvenire.

Questo a seguito della sconfitta di Anthony Joshua contro Oleksandr Usyk, e l’ucraino sembra avere tutte le carte in regola per poter sostenere bene anche la rivincita e prendersi lui il ruolo che doveva appartenere al britannico. Quella tra Fury e Wilder, invece, è una sfida infinita che doveva esserci già a luglio, ma “The Gypsy King” è risultato positivo al Covid-19. Pertanto il combattimento è stato rimandato, e adesso non ci dovrebbero essere più problemi di nessuna natura. Si attende, in breve, soltanto l’inizio della contesa e la fine delle parole.

Il combattimento tra Tyson Fury e Deontay Wilder si terrà nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre. A partire dal main event la riunione sarà trasmessa in Italia su Sky Sport 256 tramite Primafila, dunque a pagamento per un costo di 9.99 euro. Primafila non è disponibile sul servizio streaming Sky Go. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

FURY-WILDER III: PROGRAMMA

Ore 22:30 COMBATTIMENTI PRELIMINARI

Elvis Rodriguez (USA)-Victor Vazquez (USA) (8 riprese, pesi welter leggeri)

Bruce Carrington (USA)-Cesar Cantu (USA) (4 riprese, pesi piuma)

Viktor Vykhryst* (UKR)-Mike Marshall (USA) (8 riprese, pesi massimi)

Robeisy Ramirez (CUB)-Orlando Gonzalez (PUR) (10 riprese, pesi piuma)

*conosciuto anche come Victor Faust

Ore 1:00 DOMENICA 10 OTTOBRE

UNDERCARD

Julian Williams (USA)-Vladimir Hernandez (MEX) (10 riprese, pesi superwelter)

Edgar Berlanga (USA)-Marcelo Esteban Coceres (ARG) (10 riprese, titolo NABO WBO dei pesi supermedi)

Ore 3:00 MAIN EVENT

Jared Anderson (USA)-Vladimir Tereshkin (8 riprese, pesi massimi)

Robert Helenius (Finlandia)-Adam Kownacki (12 riprese, pesi massimi)

Efe Ajagba (Nigeria)-Frank Sanchez (Cuba) (10 riprese, titolo Continentale delle Americhe WBC e NABO WBO dei pesi massimi)

CLOU

Ore 5:00 circa Tyson Fury (GBR)-Deontay Wilder (USA) (12 riprese, titolo Mondiale WBC dei pesi massimi)

FURY-WILDER III: TV

DIRETTA TV – Sky Sport 256 (Primafila, a pagamento)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

