Basket, il trasferimento di Keith Langford alla Fortitudo potrebbe saltare per infortunio

Sembrava tutto fatto per il passaggio alla Fortitudo Bologna della guardia americana Keith Langford. La guardia 38enne, ex Milano, era rimasto senza squadra in estate, nonostante le due ultime stagioni, disputate con la maglia dell’AEK Atene, fossero state ancora di alto livello. Nell’ultima settimana, le voci che lo volevano vicino alla squadra emiliana si erano fatte sempre più insistenti, fino a diventare quasi una certezza. La squadra di coach Antimo Martino era pronta a salutare Malachi Richardson per far posto alla guardia primo quintetto All-Euroleague nel 2014, ma è notizia delle ultime ore che il trasferimento potrebbe saltare.

Come riportato da Sportando, Langford sarebbe stato vittima di un infortunio proprio nelle ultimissime ore, mettendo a rischio l’intera operazione. La notizia ha creato grande delusione tra i tifosi, già provati da un inizio di stagione molto difficile per i propri beniamini, capaci di vincere una sola partita delle prime cinque di campionato. Il possibile arrivo di Langford aveva dato grande carica all’ambiente, tanto che era partita una vera e propria caccia all’uomo per provare ad avvistare l’americano una volta sbarcato a Bologna.

La dirigenza, i tifosi e tutto l’ambiente rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardo le condizioni di salute del giocatore, e di conseguenza del destino di questa trattativa.

Foto: championsleague.basketball