Valtteri Bottas è carico e concentrato in vista del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Sul tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota finlandese parte con un duplice obiettivo: dare una mano al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton e, non ultimo, cercare di confermare quanto di buono fatto a Istanbul, dominando il Gran Premio di Turchia.

“È andata molto bene nelle ultime gare – le sue parole in conferenza stampa – quindi non vedo perché non possa nuovamente puntare alla vittoria in questo fine settimana, questo è il mio obiettivo per domenica. Mi sento bene e anche il feeling con la macchina è buono. La pista sembra piena di buche? L’ultima volta era al limite, ma confidiamo nella riasfaltatura”.

Il pilota finlandese, quindi, analizza il momento tra W12 e RB16B: “Abbiamo interrotto lo sviluppo della nostra vettura relativamente presto, perché il team è già impegnato con il 2022. Penso che in questo momento la nostra vettura si faccia preferire rispetto alla Red Bull, ma ritengo che sia principalmente perché comprendiamo sempre meglio come impostare correttamente il bilanciamento”.

Foto: Lapresse