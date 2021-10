Stiamo per entrare nel momento clou della stagione per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021. Mancano sette gare al termine e il duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ci sta regalando emozioni a non finire. I due grandi rivali sono distanziati da due sole lunghezze e, nei prossimi mesi, andranno a contendersi un titolo davvero spettacolare.

In questo rush finale entrerà in calendario il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento nel deserto di Losail per la massima categoria del motorsport. “Sono molto contento di avere portato a termine, come promesso, un calendario di 22 gare – le parole del CEO Stefano Domenicali a Sky Sport – La reazione dei promotori del GP del Qatar quando hanno avuto sentore di questa possibilità è stata straordinaria, dopotutto abbiamo chiuso il contratto in poche settimane. Da questa iniziativa abbiamo deciso di guardare in avanti con il Qatar. Non per il 2022, dato che sono già impegnati per i Mondiali di calcio, e noi abbiamo il calendario pieno, quanto per un progetto importante a partire dal 2023″.

Il dirigente imolese prosegue analizzando la situazione qatariota nel suo complesso. “Quest’anno correremo sul tracciato di Losail, dove il Motomondiale disputa le proprie gare ormai da tanti anni. Lo scenario sarà meraviglioso. La gara si terrà alle ore 18.00 locali, per cui sotto le luci dei riflettori. Ad ogni modo dal 2023 correremo altrove, resta solo da stabilire su quale circuito investire per l’accordo pluriennale che scatterà tra due stagioni. Mi attendo belle sorprese”.

Tornando al presente, Stefano Domenicali analizza la situazione, con un duello che sta segnando l’intera annata. “Questo campionato lo stiamo vivendo con una tensione sportiva straordinaria. L’obiettivo, ovviamente, è che tutto si decida all’ultima curva dell’ultima gara. Per avere una grande sfida era fondamentale la presenza di un numero corposo di gare in questo finale. Completare il calendario è stato difficilissimo. Le questioni legate al Covid-19 ed i regolamenti che cambiavano in continuazione ci hanno presentato sfide durissime, che abbiamo saputo gestire nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il 2022 posso dire che le gare saranno 23, con almeno 7-8 Qualifying Races”.

FOTOCATTAGNI