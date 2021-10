Lewis Hamilton si prepara con grandissima attenzione al fine settimana del Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. L’inglese, infatti, sbarca sul tracciato di Istanbul con tanti aspetti da valutare. In primo luogo, dopo il successo nel Gran Premio di Russia (il suo centesimo in carriera) è tornato in vetta alla classifica generale, con due lunghezze di vantaggio sul rivale diretto Max Verstappen.

Per il pilota inglese si apre un weekend di capitale importanza. Laddove aveva festeggiato il settimo titolo, non più tardi di 12 mesi fa, ora dovrà gestire con enorme attenzione questo appuntamento. Sia perchè si potrebbe nuovamente riproporre il duello con l’olandese della Red Bull (che, almeno sulla carta, appare il favorito visto il lay-out della pista turca) sia perchè potrebbe arrivare la decisione della Mercedes di montare la quarta unità Power Unit della stagione e, di conseguenza, far retrocedere sulla griglia all’ultimo posto il sette volte campione del mondo.

Per ora, il nativo di Stevenage sembra smentire questa opzione e ribadisce con forza: “Al momento stiamo continuando con i motori numero 2 e 3, per cui non è previsto alcun cambiamento, ma tutto può essere ribaltato rapidamente…”. Riguardo al Gran Premio di Turchia, il portacolori delle Frecce Nere racconta: “È un po’ folle, ma sembra che siamo appena stati qui. Non mi sembra sia passato quasi un anno dall’edizione del 2020. È pazzesco come vola il tempo! È solo un peccato che dopo il Covid-19 non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di goderci la nostra vittoria del titolo con una bella festa. Questo mi manca di sicuro”.

Ultima battuta sulle 100 vittorie conseguite in carriera: “Stavo viaggiando da Sochi a Londra, e per le strade della città la gente mi gridava: 100, 100! Sono stato sostenuto passo dopo passo fino a questa vittoria, c’era così tanta positività. Non mi sarei aspettato scaturisse questa intensità, è tutto davvero molto bello”.

Foto: Lapresse