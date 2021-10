In questo rush finale del Mondiale di Formula Uno 2021 tutte le attenzioni saranno monopolizzate dallo splendido duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, ovviamente, ma anche la lotta per il terzo posto nella classifica costruttori sta regalando spunti di interesse non di poco conto.

Fino a qualche settimana fa, infatti, sembrava che la McLaren avesse messo le mani su questa posizione, grazie alla doppietta di Monza in primis. La Ferrari, dal canto suo, appariva ormai rassegnata già a pensare al prossimo campionato. La scuderia di Maranello, invece, tra Russia e Turchia ha portato in pista la nuova Power Unit e, a quanto pare, i risultati stanno confermando la bontà della scelta. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno migliorato nettamente le prestazioni della loro SF21 e ora la situazione si fa davvero in bilico.

Il team di Woking, infatti, si è portato a quota 254 punti, ma il team del Cavallino Rampante ha accorciato parecchio, raggiungendo quota 250.5 punti, in poche parole un gap di appena 3.5 lunghezze. L’inerzia sembra tutta in direzione delle Rosse, come conferma lo stesso Lando Norris. “La Ferrari è stata chiaramente più veloce di noi in Texas – le sue parole riportare da Motorsport.com – Forse non può sembrare così dato che Carlos è rimasto bloccato alle spalle di Daniel, ma se fosse riuscito a passarlo sarebbe scappato via come ha fatto Charles”.

Il giovane talento britannico classe 1999 passa poi ad analizzare l’andamento della McLaren nel Gran Premio di Austin: “Per tutto il weekend non abbiamo mai avuto lo stesso passo della Ferrari, loro sono sicuramente in vantaggio al momento. Forse non hanno la monoposto più veloce su tutti i tracciati, ma è più consistente della nostra e più guidabile. Questo però non cambia il nostro approccio. Cercheremo di spingere per restare davanti. Non è certamente quello che vogliamo giunti a questo punto della stagione, ma dobbiamo cercare di fare qualcosa per tornare davanti a loro”.

Gli fa eco Andreas Seidl, team principal della McLaren: “L’aggiornamento della Power Unit ha fatto compiere il salto di qualità alla Ferrari. Hanno compiuto un deciso passo in avanti con il loro pacchetto che ha garantito un vantaggio e si è visto soprattutto in queste ultime due gare. Questa è la situazione attuale, lo sappiamo, ma noi dobbiamo rimanere concentrati. Siamo consapevoli che non avremo più aggiornamenti in arrivo, né per quanto riguarda la vettura, né per quanto riguarda il motore, ma sappiamo che arriveranno piste più favorevoli a noi ed altre più favorevoli alla Ferrari. Sarà fondamentale estrarre il massimo dalla vettura ogni fine settimana per ottenere il maggior numero di punti. Dovremo avere gare pulite ed adottare la migliore strategia possibile e speriamo che questo sia sufficiente per combattere fino all’ultimo giro di Abu Dhabi”.

Foto: LPS DPPI