F1, la Mercedes potrebbe sostituire il motore sulla monoposto di Lewis Hamilton in Turchia

Il dente è stato tolto in Red Bull a Sochi e ora tocca a Mercedes? Lo scopriremo. Il riferimento al possibile cambio della power unit in casa della scuderia di Brackley, sulla macchina del britannico Lewis Hamilton (leader del Mondiale 2021 di F1), desta curiosità. Come è noto, il team anglo-austriaco ha pensato bene di giocarsi questa carta in Russia e alla fine della fiera l’olandese Max Verstappen ha limitato i danni, giungendo secondo alle spalle di Lewis nonostante la partenza dal fondo della griglia di partenza per la penalità legata alla sostituzione.

E così Max potrà disporre di unità fresca in Turchia, sede del prossimo weekend, e pensare di attaccare. Da questo punto di vista la Stella a tre punte sta valutando. Il Team Principal Toto Wolff ha ammesso che le riflessioni sono state fatte in merito: “E’ una possibilità. Per noi ora è importante avere delle certezze sull’affidabilità“, le parole del manager austriaco.

E’ chiaro che in un campionato che potrebbe decidersi in volata, con Hamilton e Verstappen separati da due punti ora come ora, ogni ritiro potrebbe fare la differenza. Pertanto, sulla macchina del britannico potrebbe esserci il cambio citato. Wolff ha parlato anche di analisi dei parametri per verificare che sul motore attuale tutto sia in regola e possa dare delle rassicurazioni.

A questo punto scopriremo nelle prossime ore se la Mercedes opterà per la via della quarta power unit o deciderà di correre il rischio di competere con un propulsore datato.

Foto: LaPresse