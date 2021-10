Siamo alla stretta finale in F1: l’olandese Max Verstappen è in testa al campionato del mondo con 12 punti di margine sul britannico Lewis Hamilton dopo l’appuntamento in Texas e guarda con fiducia al prossimo weekend in Messico. Da par suo, il pilota della Mercedes non ha certo intenzione di arrendersi e i loro confronti in pista sono stati un po’ il sale di questo Mondiale 2021.

Duelli che però, a detta di un’icona del Circus come Sir Jackie Stewart, sono andati oltre il lecito. Secondo Stewart, infatti, sia Max che Lewis si sono spinti troppo oltre e il loro modo di correre ne risente.

“Penso che entrambi stiano guidando oltre quello che è giusto permettere. Lasciarsi trasportare dalla voglia di vincere non è mai un bene e un esempio lo abbiamo avuto nell’incidente di Silverstone. Confrontarsi in quella maniera al primo giro non lo condivido e ai miei tempi Verstappen sarebbe morto. Certo, la F1 è cambiata. Tuttavia, io penso che si stia esagerando“, le parole dello scozzese a Motorsport-Magazin.

Ci si augura che nella conclusione di questo campionato tra i due non accada nulla, ma l’appunto di Stewart è sicuramente non banale nel rispetto delle regole di uno sport di base pericoloso.

Foto: LaPresse