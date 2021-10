F1 in tv, orari GP USA 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

Oggi, domenica 24 ottobre, andrà in scena ad Austin un attesissimo Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo e sestultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nuovo capitolo dell’accesa rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, attualmente separati da 6 punti in classifica generale in favore dell’olandese della Red Bull.

Il leader del campionato parte in pole position proprio davanti al rivale della Mercedes, mentre in seconda fila saranno presenti Sergio Perez con l’altra Red Bull e Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Fari puntati sulla probabile rimonta dalla nona piazza di Valtteri Bottas, penalizzato di cinque posti in griglia per aver montato un nuovo motore endotermico sulla sua Mercedes W12.

Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, valido come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile vedere in chiaro la gara in differita alle ore 23.00 italiane. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP USA 2021 di F1:

PROGRAMMA GP USA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 24 ottobre

ore 21.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 24 ottobre

ore 22.55, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse