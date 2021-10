F1, a che ora inizia la gara stasera e su che canale vederla in tv: programma GP Stati Uniti 2021, palinsesto Sky e TV8

Siamo arrivanti al gran giorno del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. La gara sul COTA-Circuit of the Americas, si annuncia una di quelle che potrebbero scrivere una pagina decisiva dell’intera annata.

Per quale motivo? Innanzitutto per la prima fila che propone. La pole position, infatti, è andata ad uno straordinario Max Verstappen, capace di rifilare ben 209 millesimi a Lewis Hamilton. I due grandi rivali, quindi, saranno nuovamente l’uno contro l’altro, ruota a ruota, con una curva 1 che potrebbe subito metterli a contatto.

Alle loro spalle Sergio Perez proverà a inserirsi nella lotta, quindi Charles Leclerc andrà a caccia del podio, con Carlos Sainz pronto a dare man forte. Lo spagnolo, tuttavia, è l’unico dei primi della classe che sarà costretto a scattare con le gomme soft, per cui dovrà sicuramente optare per la doppia sosta.

IN TV – Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 Sky e 8 dgt) trasmetterà in differita la gara a partire dalle ore 01.00. In streaming si potrà seguire su SkyGo e NOW. Sarà inoltre visibile la differita della gara su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1.

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2021 – F1 (orari italiani)

Domenica 24 ottobre

Ore 21.00, Gran Premio degli Stati Uniti

Differita gara su TV8: ore 22.55

Replica gara su Sky Sport F1: ore 01.00

Foto: La Presse