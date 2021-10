F1 in tv, GP USA 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Archiviato in Turchia il lungo tour europeo, comincia ad Austin questo fine settimana la trasferta oltreoceano del Circus con il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre andrà in scena al COTA (Circuit of the Americas) un nuovo atto della sfida per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con i due rivali attualmente separati in classifica generale da soli 6 punti in favore dell’olandese della Red Bull.

Tutte le sessioni del weekend di gara texano verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro qualifiche e gara in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del nuovo capitolo della rivalità tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP USA 2021 di F1:

PROGRAMMA WEEKEND GP USA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Venerdì 22 ottobre

ore 18.30-19.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 22.00-23.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 23 ottobre

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 24 ottobre

ore 21.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 24 ottobre

ore 1.00, F1, Qualifiche, differita

ore 23.00, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse