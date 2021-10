L’eco del GP di Turchia non si è ancora spenta. Sul tracciato di Istanbul è andata in scena una delle corse con più strategia di tutto il 2021 e questo ha fatto sì che non mancassero neppure i momenti di emozione ed adrenalina, come ha sottolineato Helmut Marko, super consulente della Red Bull, nell’esaminare il duello fra Sergio Perez e Lewis Hamilton.

“Lo ha spinto – dice Marko riferendosi al tentativo di ‘carica’ di Hamilton su Perez -, e sembrava che volesse mandarlo direttamente in pit lane. Sergio ha sopportato e si è difeso bene, è stato un momento decisivo della sua carriera, che gli ha permesso di arrivare finalmente terzo. Siamo più che soddisfatti del risultato in Turchia, in quanto è il migliore che potessimo ottenere. Hamilton è riuscito a finire solo in quinta posizione”.

Infine Helmut Marko ha così concluso: “Anche gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro ed i piloti hanno informato continuamente la squadra della situazione in pista, anche sulle gomme. Il loro atteggiamento ci ha permesso di non perdere tempo quando si trattava di fare le strategie”.

La lotta è quindi aperta su tutti i fronti, sia per quello riguardante il Mondiale piloti, dove Verstappen comanda con sei punti di vantaggio su Hamilton (262,5 a 256,5), sia per quello riguardante il Mondiale costruttori con, in questo caso, la Mercedes avanti 433,5 a 397,5 punti.

Foto: Lapresse