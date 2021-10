Dopo un beffardo 11° e 12° posto nel Gran Premio di Turchia, l’Alfa Romeo si appresta a dare nuovamente la caccia alla zona punti questo weekend ad Austin nel Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Non vedo l’ora che arrivi il weekend ad Austin, è sempre un bel posto da visitare, la gente è super amichevole e la città è fantastica. Ricordo con affetto la volta che abbiamo corso lì nel 2019, è stato un grande weekend e spero che questa volta sarà lo stesso”, così Antonio Giovinazzi al sito ufficiale del team in vista del prossimo weekend di gara texano.

“È stato frustrante avere perso i punti per un margine così piccolo in Turchia, avevamo il ritmo per portare a casa un piazzamento in top-10, ma non è stato possibile. Dovremo dare il 100% anche questa volta e speriamo di fare meglio di due settimane fa”, conclude il pilota italiano della FDA.

Ultima apparizione della carriera ad Austin per Kimi Raikkonen, che a fine anno si ritirerà, su una pista che lo ha visto trionfare nel 2018 con la Ferrari: “Ho alcuni bei ricordi legati al COTA, è stato il luogo dove ho ottenuto la mia ultima vittoria, quindi è una bella cosa da ricordare. Ma una volta che salgo in macchina, tutto questo non importa. Sappiamo che dobbiamo fare tutto bene se vogliamo ottenere qualche risultato dalla gara, già a partire da venerdì. Abbiamo avuto due gare in cui le condizioni del meteo sono cambiate e noi abbiamo dovuto reagire. Ora vediamo cosa ha da offrire il fine settimana in America e dove finiremo”.

Foto: Lapresse