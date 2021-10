Il passaggio dello spagnolo Carlos Sainz alla Ferrari è stato uno degli aspetti più interessanti del Mondiale 2021 di F1. Lo spagnolo si è saputo adattare assai facilmente alla Rossa, nonostante il tempo limitato dedicato ai test pre-stagionali.

In questo contesto nuovo, l’iberico è stato anche piacevolmente colpito dalla maniera in cui è stato accolto sia dal team che dai tifosi della scuderia di Maranello. Una vera e propria ‘famiglia’ nella quale anche il rapporto con il compagno di squadra Charles Leclerc funziona ed è utile allo sviluppo della monoposto, sperando che dall’anno venturo si possa lottare per qualcosa di più ambizioso.

“La Ferrari ha tantissimi tifosi ed è una leggenda per il suo nome. Quando sono entrato a far parte di questa squadra non avevo idee che fosse davvero così sentito l’amore per questo marchio. Ora che le cose per fortuna stanno migliorando relativamente al Covid, riesco ad avere un contatto più diretto con i tecnici e chi fa parte del Reparto Corse. Mi sto rendendo conto meglio di quello che vuol dire correre per una squadra del genere“, le sue parole a Esquire.

“Quello che mi piace di più è il modo in cui si vive la quotidianità. Ognuno cerca di starti vicino per farti sentire importante. C’è un clima sicuramente diverso da quello che avevo in McLaren. In questo caso, oltre alla professionalità, c’è una componente umana che mi piace molto ed è unica nel proprio genere“, ha aggiunto l’iberico.

Foto: Antonin Vincent – LPS