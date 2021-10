Messo in archivio il vibrante Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, è già tempo di pensare a questo attesissimo finale di stagione. Sei gare alla conclusione, con sei punti che separano Max Verstappen e Lewis Hamilton. Un duello serrato che sta impreziosendo questa stagione sin dal via in Bahrain, che ora andrà a sublimarsi per consegnare il titolo iridato a uno dei due contendenti.

Il pilota olandese della Red Bull si è ripreso la vetta della classifica generale, ma il suo team principal, Christian Horner, sposta l’ago della bilancia dal punto di vista tecnico verso la scuderia di Brackley. “La loro velocità massima in rettilineo è sensibilmente cresciuta di recente, e se in precedenza potevamo contrastarla con ali più piccole, ora non siamo più in grado di avvicinarci” – le sue parole riportate da Motorsport.com – in particolare lo abbiamo osservato in Turchia dove Lewis ha mostrato un significativo vantaggio in rettilineo con un’ala posteriore con più incidenza”.

Il numero uno di Milton Keynes prosegue nella sua analisi, parlando del suo team: “Dobbiamo massimizzare il nostro pacchetto nel miglior modo possibile ma è stato per noi sorprendente registrare il passo avanti che hanno fatto con la power unit”.

Il prossimo appuntamento del calendario aprirà il trittico americano. Si correrà al COTA, in Texas, prima di spostarsi in Messico e Brasile. “Sappiamo che la prossima gara di Austin è una roccaforte di Hamilton da parecchi anni ma poi in Messico e Brasile troveremo due tracciati dove siamo sempre stati più forti. Sarà una sfida affascinante, ma noi dovremo essere al top delle nostre possibilità. In Turchia abbiamo portato a casa il massimo grazie a una perfetta esecuzione nei pit-stop e a una buona strategia, ma non possiamo trascurare che la Mercedes disponeva del miglior pacchetto in Turchia”.

