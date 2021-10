Charles Leclerc ha vissuto un lunedì davvero particolare in quel di Maranello. Il pilota monegasco, infatti, ha portato in giro fidanzata e madre a bordo di una Ferrari di Formula Uno bi-posto, ma nella sua mente non si è affievolita la delusione per il finale del Gran Premio di Turchia disputato ieri.

Il ferrarista, infatti, ad un certo punto ha anche cullato il sogno di vincere la gara di Istanbul, ma l’azzardo di allungare al massimo lo stint con le gomme intermedie, non ha pagato dividendi. Alla fine ha dovuto fare il suo rientro ai box come tutti i rivali. “La delusione c’è, oggettivamente, in una stagione così difficile mi avrebbe fatto bene salire sul podio – spiega ai microfoni di Sky Sport – In quel momento pensavo solamente alla vittoria, avevamo tanta adrenalina”.

Un mancato successo, ed un podio sfumato che, tuttavia, non cancellano quanto di buono messo in mostra dalla scuderia di Maranello nel fine settimana turco. La SF21, infatti, si è giovata del nuovo motore evoluzione, con un incremento a livello di cavalli e gestione della batteria che hanno spinto in alto le due Rosse. Un passaggio importante, che va ad impreziosire un percorso di crescita del team emiliano. “Lo scorso anno è stato molto difficile, ma da lì abbiamo iniziato a lavorare nel verso giusto. In Formula Uno non esistono miracoli, tutti lavorano per migliorare e ho la sensazione che la Ferrari stia crescendo più degli altri”.

Mancano ormai solamente sei appuntamenti al termine del campionato 2021. Quale sarà l’obiettivo di Charles Leclerc da qui fino alla gara di Abu Dhabi? “Punto sempre alla vittoria, io cercherò di vincere tutte le sei gare rimanenti. Non penso sia realisticamente possibile, ma ci proverò come ho fatto anche in Turchia, per iniziare poi il 2022 nel miglior modo possibile. Chi vincerà il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen? Sinceramente non mi interessa. Non penso ad interrompere io il prossimo anno l’epopea dell’inglese, quest’anno vivremo un bellissimo duello”.

Foto: Lapresse