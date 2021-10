Dopo i tanti guai di Sochi (Russia), il monegasco Charles Leclerc spera di avere un weekend più lineare e tranquillo a Istanbul, in Turchia, sede del round del Mondiale 2021 di F1.

Il pilota della Ferrari, penalizzato per aver sostituito il motore e montato la power unit aggiornata sul tracciato russo, si augura di avere dei benefici, senza però attendersi grossi scossoni: “Non è qualcosa che fa la differenza, ma è uno step in avanti nella giusta direzione e spero che sistemando tutti i dettagli presto la Ferrari tornerà a lottare per la vittoria“, le parole di Leclerc in conferenza stampa.

Pensando alla gara dell’anno scorso, si ricorda una corsa folle con Charles in lizza per il podio e poi un errore nel confronto con Sergio Perez che costò il risultato finale: “Non finì bene per me, ma mentre tutti si lamentavano dei problemi di aderenza, per noi non fu un brutto fine settimana. Siamo pronti in ogni caso, che le condizioni di aderenza siano le stesse dell’anno scorso o migliori. Se fossero ancora difficili magari per noi potrebbe essere un vantaggio“, ha dichiarato il monegasco.

Nella sfida per il titolo mondiale il pilota del Principato punta su Max Verstappen: “Credo che Max possa vincere, anche se Hamilton è sempre lì. A sensazione però credo possa imporsi lui“. A conclusione, Charles lusingato dai complimenti di Piero Ferrari che in una recente intervista ha rivelato come sarebbe piaciuto al grande Enzo: “È un onore sentirlo. Enzo Ferrari è stato una leggenda e anche Piero è grande. È stupendo sentire questi giudizi, ma resto concentrato sulla guida e a fare bene quello che amo. Se Enzo Ferrari sarebbe stato il capo ideale? Sarebbe stato un capo speciale”.

Foto: LaPresse