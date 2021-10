Equitazione, FEI Jumping World Cup Lione 2021: vince Martin Fuchs, 15° Emanuele Gaudiano

Nella tappa di Lione, in Francia, la seconda della Jumping World Cup 2021-2022 di equitazione, vi sono undici netti nel tempo, di cui tre replicati al jump-off: vince l’elvetico Martin Fuchs su Chaplin, che chiude in 34.50 e supera il brasiliano Eduardo Pereira De Menezes su H5 Chaganus, il quale è secondo in 35.14, e l’austriaco Max Kühner su Elektric Blue P, terzo in 35.87.

Tra i 40 binomi oggi in gara c’era Emanuele Gaudiano su Nikolaj de Music: l’azzurro accusa 4 penalità sul percorso base con il crono di 73.75 e si piazza al 15° posto, rientrando per il rotto della cuffia in zona punti, dato che vengono premiati i migliori 16.

Nella classifica generale dopo due tappe su undici (conteranno sei risultati) resta in testa il neerlandese Kevin Jochems, che sale a quota 30 punti, seguito dall’elvetico Martin Fuchs, secondo a quota 20, dal belga Pieter Clemens e dal brasiliano Eduardo Pereira De Menezes, i quali sono terzi pari merito con 17. In casa Italia Emanuele Gaudiano è 28° con 2 punti.

Foto: Claudio Bosco LPS