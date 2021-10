Dinamo Sassari-Prometey oggi, Champions League basket: orario, tv, programma, streaming

Torna in campo la Dinamo Sassari per la terza giornata della Basketball Champions League. I sardi cercano una vittoria fondamentale per continuare a restare in corsa per la qualificazione. La Dinamo è reduce da due sconfitte consecutive nelle prime due uscite (contro i tedeschi del Ludwigsburg e contro gli spagnoli del Tenerife. Questa sera Sassari affronta gli ucraini del Prometey, anche loro a quota a zero punti e alla ricerca di una vittoria.

Qui di seguito il programma completo di Dinamo Sassari-Prometey, match valevole per la terza giornata della Champions League 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Rai Sport ed in streaming su RaiPlay.

SASSARI-PROMETEY, CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE

ore 20.30 Dinamo Sassari-Prometey

SASSARI-PROMETEY, CHAMPIONS LEAGUE 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Rai Sport HD

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

Credit: Ciamillo