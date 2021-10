Coppa Davis 2021: Ugo Humbert rinuncia e finisce la stagione, dilemma sostituto per Grosjean

Con la sua rinuncia a giocare le Finals dell’attuale Coppa Davis, Ugo Humbert priva la Francia di quello che sarebbe stato il numero 1 a Innsbruck, in Austria, dove i transalpini sfideranno la Gran Bretagna (senza Andy Murray, che però aveva già deciso da tempo di finire a Bercy o a Stoccolma) e Repubblica Ceca.

Fatica mentale e fisica: queste le ragioni che hanno portato il ventitreenne di Metz a chiudere in anticipo la stagione, disertando anche il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Francia che, dunque, si ritrova con un dilemma: sostituire il giocatore oppure rimanere con Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut?

Per il momento il capitano non giocatore, Sebastien Grosjean, ex semifinalista Slam, non ha rilasciato alcuna decisione. Uno che è stato escluso, però, ha deciso di parlare nel media day, ed è Gael Monfils, che è attualmente numero 21 del ranking ATP.

L’esperto francese si è espresso in maniera neanche troppo tenera nei confronti di Grosjean stesso: “Ha deciso di non prendermi in considerazione per la Coppa Davis. Abbiamo avuto lunghe discussioni. Ma se ce ne sarà bisogno, a febbraio io ci sarò“. Il riferimento è al preliminare del 2022.

