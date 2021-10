Dopo la sconfitta in finale agli US Open il numero 1 del ranking ATP Novak Djokovic non è più sceso in campo e il campionissimo serbo non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazioni ai due grandi eventi di fine anno, ovvero le Finals e la Coppa Davis.

Proprio per quanto riguarda la competizione a squadre un indizio ci arriva direttamente dal connazionale Filip Krajinovic, che al settimanale Blic si è detto sicuro della partecipazione di Djokovic a Madrid, al fine di essere il più competitivi possibili per tornare a vincere.

“Tengo molto alla Coppa Davis, amo giocare per il mio paese – ha detto Krajinovic, nelle parole riportate dal sito livetennis – Vorrei usare i prossimi tre tornei per alzare il mio livello di gioco prima della fase finale della Davis. Andremo lì con tutti i nostri migliori giocatori, il nostro obiettivo è alzare il trofeo, proprio come abbiamo fatto nel 2010. Novak? Sarà con noi, quindi sicuramente non andremo lì per perdere. Abbiamo fatto un accordo per giocare, tutti noi, siamo ansiosi di riportare in patria quel trofeo“.

Foto: LaPresse