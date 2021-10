Vincenzo Nibali, pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua fantastica carriera agonistica al Team Astana, si è sottoposto nella giornata di ieri ad un piccolo intervento al naso (decongestione dei turbinati a radiofrequenza) da parte del dottor Guglielmo Talimi.

L’esito è stato positivo, con lo Squalo dello Stretto che ha scherzato in una Story su Instagram: “Si torna a respirare“. Quest’oggi il vincitore del Tour de France 2014 sarà a Montecatini Terme (per la precisione al Grand Hotel Croce di Malta), insieme agli altri nuovi innesti dell’Astana, per il primo incontro con il team kazako in vista della prossima stagione.

“Sono molto contento perché in Astana ritrovo persone per me importanti. Ci sono stati alti e bassi anche con loro, ma succede ovunque. Ho cercato di fare la scelta migliore che potessi fare e con l’Astana ho grandi ricordi”, ha dichiarato Nibali nei giorni scorsi in esclusiva a OA Sport.

Il fuoriclasse siciliano non ha certezze sulla programmazione futura, ma ha un piccolo sogno nel cassetto: “Non so ancora quali saranno i miei programmi per la prossima stagione. Il podio al Giro? Perché no… ma bisogna stare con i piedi per terra, la concorrenza è altissima. E poi c’è la Parigi-Roubaix che non ho mai corso, magari la prossima stagione potrebbe essere quella giusta“.

Foto: Lapresse