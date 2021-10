Ciclismo, Victor Campenaerts firma un triennale con la Lotto Soudal

Secondo quanto scritto da TuttoBiciWeb, il belga Victor Campenaerts ha firmato oggi un contratto triennale con la Lotto Soudal, formazione per la quale aveva già corso nelle stagioni 2018 e 2019, prima di approdare al Team Qhubeka, squadra per cui ha militato negli ultimi due anni.

Con la maglia della Lotto Campenaerts nel 2018 è stato campione nazionale e continentale a cronometro, e nel 2019 aveva stabilito il record dell’ora. Poi il trasferimento al Team Qhubeka, dal quale si separerà a fine anno per ritornare a vestire le insegne della sua vecchia squadra.

Così Campenaerts: “Adesso correrò con molti giovani corridori come Brent Van Moer o Florian Vermeersch, abbiamo molto talento all’interno della squadra e per questo sicuramente possiamo giocare un ruolo importante nel finale delle gare. Ovviamente, ho fatto un passo indietro nelle prove a cronometro, ma ho ancora il mio talento“.

Già programmato il 2022 del belga: “Mi rendo conto che al momento non sono in grado di competere per una vittoria in gare come il Giro delle Fiandre, perché non ho ancora quella distanza nelle gambe. La prossima stagione mi concentrerò quindi principalmente sulle semiclassiche e sulle corse a tappe brevi“.

Foto: LaPresse