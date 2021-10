Ciclismo su pista, Letizia Paternoster: “Per me è un nuovo inizio per tutto ciò che voglio costruire ed ottenere”

Letizia Paternoster ha vinto la medaglia d’argento nell’eliminazione agli Europei senior di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera: l’azzurra che ha ceduto soltanto alla transalpina Valentine Fortin, ha parlato a caldo ai microfoni della Federciclismo.

Così l’azzurra sulla gara disputata e sull’argento conquistato oggi: “Mi lascia soddisfatta veramente tanto, arrivo da due anni veramente difficili e prendere questa medaglia per me è un nuovo inizio per tutto ciò che voglio costruire ed ottenere dopo“.

Sulle cadute: “Mi hanno penalizzato molto perché in questa specialità vengo fuori sul lungo e quindi sapevo già che sicuramente una penalità me l’avrebbe data quanto accaduto. Però non guardiamo in faccia a questo, l’avversaria aveva più gambe, è inutile“.

Conclusione sulla finale dell’inseguimento a squadre: “Adesso il quartetto, e speriamo di portare a casa un’altra medaglia, io spero d’oro. Però se non sarà d’oro, sarà sicuramente un’altra medaglia bellissima che ci siamo sudate tanto“.

Foto: Federciclismo