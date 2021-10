Nella località elvetica di Grinchen si è conclusa la prima parte della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista. Ottimi segnali sono arrivati da Rachele Barbieri che, dopo il secondo posto nello scratch ed il settimo piazzamento nella tempo race, tornerà in pista stasera per giocarsi una medaglia. Chi la medaglia ce l’ha già al collo è un fantastico Jonathan Milan, che ha fatto registrare il miglior tempo nell’inseguimento individuale assicurandosi un posto nella finalissima per l’oro. Fuori nei sedicesimi della sprint Matteo Bianchi.

La giornata è cominciata con le qualificazioni della velocità maschile, dominata dai colori orange con Harrie Lavreysen (9″360) che ha preceduto il connazionale Jeffrey Hoogland (9″499), mentre Bianchi ha concluso la sua prova ventisettesimo a 0″980 dal leader e non ha superato il taglio dei sedicesimi, battuto di misura dal polacco Rudyk. L’impressione è che il titolo verrà conteso in casa Olanda tra i due campioni olimpici della velocità a squadre, mentre per il bronzo la partita è molto aperta. Nella sessione serale i migliori otto si giocheranno l’accesso alle semifinali.

La mattinata è proseguita con lo scratch, prima prova dell’omnium femminile che ha premiato l’ottima condotta di gara di Rachele Barbieri, splendida seconda dietro alla plurimedagliata britannica Katie Archibald, mentre ha chiuso terza la polacca Pikulik. Nell’ultima gara della sessione le ragazze sono scese di nuovo in pista per la tempo race, dominata in lungo e in largo da Archibald, mentre Rachele Barbieri ha vinto lo sprint finale portandosi a casa la settima posizione. E’ quarta nella generale, a due punti dall’argento ed a 14 lunghezze dall’oro.

L’apice della giornata per i colori azzurri è arrivato con le qualificazioni dell’inseguimento individuale. Si è difeso bene il giovanissimo Manlio Moro, autore di un più che discreto 4’13″301, mentre chi ha fatto alzare in piedi gli italiani è stato Jonathan Milan, autore di una prestazione formidabile e tutta in progressione. Il campione olimpico nell’inseguimento a squadre ha dominato le qualificazioni con il tempo di 4’05″750 chiudendo davanti al russo Lev Gonov, che sfiderà nella finalissima per l’oro.

Ci attende dunque una sessione serale infuocata, con Rachele Barbieri chiamata a dare tutto nelle due prove finali dell’omnium e Jonathan Milan che andrà alla caccia del metallo più pregiato nell’inseguimento. Non dimentichiamoci poi di Mattia Pinazzi, in finale nello scratch, e dell’atto conclusivo della sprint femminile, che non annovera atlete azzurre tra le protagoniste.

Foto: Lapresse