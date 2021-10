Ciclismo, Gorka Izagirre torna in Movistar: contratto biennale per lo spagnolo

Certi amori non finiscono…Lo spagnolo Gorka Izagirre ha deciso: si torna in Movistar, dopo l’esperienza dal 2014 al 2017 nella compagine spagnola. Il 34enne iberico dunque riprende il filo del discorso interrotto nella squadra che gli permise di ottenere successi prestigiosi come alla Klasika Primavera, Prueba Villafranca e all’ottava tappa del Giro d’Italia del 2017.

A seguire vi sono state le esperienze di un solo anno in Bahrain-Merida e poi quella triennale in Astana, con l’ultima firma posta nel Gran Trittico Lombardo dell’agosto 2020. Izagirre si aggrega ai corridori che vestiranno appunto la maglia della squadra spagnola dal 2022, ovvero i compagni di squadra dell’Astana Oscar Rodríguez e Alex Aranburu, Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA) e Max Kanter (Team DSM).

In una dichiarazione ufficiale, il corridore iberico ha parlato del suo ritorno a ‘casa’: “Sono così felice di tornare nel Team Movistar. I quattro anni che ho passato con questa squadra sono stati i migliori della mia carriera, sia dal punto di vista sportivo che umano. Queste ultime stagioni per me sono state proprio come quando un ragazzino lascia la sua casa e viaggia altrove: ho conosciuto altri posti, altri ambienti, ma alla fine ho voluto tornare all’ovile. Spero di poter mettere al servizio del team ciò che ho imparato nelle mie diverse esperienze“.

Un’operazione di ciclomercato che sta a significare che Izagirre e suo fratello minore Ion saranno in squadre diverse per la seconda volta nella loro carriera professionale. La coppia ha trascorso del tempo insieme nella Euskaltel-Euskadi, nella Movistar, nella Bahrain e nell’Astana. L’anno prossimo Ion si trasferirà alla Cofidis.

