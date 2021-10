Ciclismo, Ranking UCI (5 ottobre): Sonny Colbrelli sale al 7° posto! Italia quarta, Pogacar resta in testa

Sonny Colbrelli è balzato al settimo posto nel ranking UCI grazie alla mirabolante vittoria della Parigi-Roubaix. Il Campione d’Europa ha recuperato due posizioni rispetto alla scorsa settimana, scavalcando il portoghese Joao Almeida e l’ecuadoriano Richard (Campione Olimpico della prova in linea), con ben 2548 punti all’attivo. Il bresciano è vicinissimo al colombiano Egan Bernal (2576 punti per il vincitore del Giro d’Italia) e non è così lontano dall’olandese Mathieu van der Poel (terzo al Velodromo, con 2691 punti ha superato il sudamericano).

Le prime quattro posizioni della classifica stilata settimanalmente dall’UCI non sono cambiate: lo sloveno Tadej Pogacar resta al comando (4628 punti per il vincitore di Tour de France e Liegi-Bastogne-Liegi), il belga Wout van Aert è secondo (4507, sonoramente sconfitto anche all’Inferno del Nord), lo sloveno Primoz Roglic completa il podio dopo essersi imposto al Giro dell’Emilia (3449 per il vincitore della Vuelta di Spagna), il francese Julian Alaphilippe è quarto (2924,67 punti per il Campione del Mondo).

Sonny Colbrelly è chiaramente il miglior italiano in graduatoria, alle sue spalle si piazzano Giacomo Nizzolo (25mo, retrocesso di una posizione rispetto a settimana scorsa), Matteo Trentin (33mo, stabile), Damiano Caruso (35mo, -1) e Diego Ulissi (38mo, -9). Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro, occupa la 52ma piazza (-2), mentre Gianni Moscon scala la classifica grazie al quarto posto ottenuto alla Parigi-Roubaix: 46 piazze recuperate, ora è 73mo. In top-100 anche Elia Viviani (89mo, +1), Mattia Cattaneo (97mo, -5), Giulio Ciccone (99mo, -12), Lorenzo Rota (100mo, -4). Vincenzo Nibali ha vinto il Giro di Sicilia, ma ha perso quattro posizione ed è uscito dalla top-100 (ora lo Squalo è 104mo).

Per quanto riguarda il ranking per Nazioni, l’Italia rafforza il quarto posto con 10.154 punti, precedendo così Olanda (10.023,66) e Gran Bretagna (9.332,6). Il podio resta invariato: il Belgio si è già assicurato il numero 1 a fine stagione (14.309,33 punti), la Francia è seconda (10.945,67) tallonata dalla Slovenia (10.783). Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 5 ottobre (prossima revisione tra sette giorni esatti). Ci aspetta una settimana ricchissima con Coppa Bernocchi (disputata ieri), Tre Valli Varesine, Gran Piemonte, Milano-Torino, Giro di Lombardia.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 4628

2. Wout van Aert (Belgio) 4507

3. Primoz Roglic (Slovenia) 3449

4. Julian Alaphilippe (Francia) 2924,67

5. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2691

6. Egan Bernal (Colombia) 2576

7. Sonny Colbrelli (Italia) 2548

8. Joao Almeida (Portogallo) 2084

9. Richard Carapaz (Ecuador) 2068

10. Matej Mohoric (Slovenia) 1897

RANKING UCI ITALIANI (TOP-300)

7. Sonny Colbrelli 2548

25. Giacomo Nizzolo 1457

33. Matteo Trentin 1262

35. Damiano Caruso 1238

38. Diego Ulissi 1226

52. Filippo Ganna 989

73. Gianni Moscon 749

89. Elia Viviani 685

97. Mattia Cattaneo 639

99. Giulio Ciccone 608

100. Lorenzo Rota 606

101. Fausto Masnada 603

104. Vincenzo Nibali 595

106. Alessandro Covi 582

115. Filippo Baroncini 545

118. Luca Mozzato 516

124. Davide Ballerini 486,67

129. Filippo Zana 471

133. Giovanni Aleotti 457

145. Andrea Pasqualon 398

149. Andrea Vendrame 393

151. Niccolò Bonifazio 384

152. Alessandro De Marchi 382,33

155. Simone Velasco 373

162. Andrea Bagioli 353

164. Gianluca Brambilla 343

167. Fabio Aru 342

175. Matteo Fabbro 330

178. Kristian Sbaragli 327

184. Alberto Dainese 321

188. Edoardo Affini 316,67

201. Matteo Sobrero 302

222. Samuele Battistella 272

224. Davide Villella 271

234. Filippo Fiorelli 255

243. Domenico Pozzovivo 246

260. Alberto Bettiol 237

269. Matteo Moschetti 232

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 14.309,33

2. Francia 10.945,67

3. Slovenia 10.783

4. Italia 10.154

5. Paesi Bassi 10.023,66

6. Gran Bretagna 9.332,6

7. Danimarca 8.379,6

8. Spagna 7.789

9. Australia 7.121,66

10. Colombia 6.661

Foto: Lapresse