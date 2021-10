Ciclismo: il calendario delle gare italiane per il 2022. A maggio il Giro, ottobre pieno di appuntamenti

La stagione sta volgendo al termine, mancano solamente gli ultimi appuntamenti in queste due settimane per concludere un’annata lunghissima per il ciclismo su strada a livello internazionale.

Si inizia però già a pensare al 2022 e i corridori a breve stileranno i propri programmi. Il calendario è già organizzato: andiamo a scoprire quello per le corse italiane.

Si comincia, come di consueto a marzo, per lanciarsi verso la prima Monumento, la Milano-Sanremo. Spostato ad aprile il Giro di Sicilia (cambiamento anche per la Milano-Torino, al 16 marzo), accoppiato al Tour of the Alps per preparare al meglio il Giro d’Italia. Ottobre ricco di appuntamenti: Trittico Lombardo, doppia corsa in Veneto e, ovviamente, il Giro di Lombardia.

CALENDARIO CICLISMO 2022

Marzo

2 Trofeo Laigueglia

5 Strade Bianche

7-13 Tirreno-Adriatico

16 Milano – Torino

19 Milano-Sanremo

20 Per Sempre Alfredo

20 Popolarissima

21-27 Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Aprile

12-15 Giro di Sicilia – Tour of Sicily

18-22 Tour of the Alps

Maggio

1 Circuito del Porto – Trofeo Arvedi

6-29 Giro d’Italia

30 Cycling Stars Criterium Belluno

31 Cycling Stars Criterium Valdobbiadene

Giugno

2 Trofeo Alcide De Gasperi

2 Giro dell’Appennino

21-26 Campionati Nazionali

Luglio

3 Giro del Medio Brenta

5 Trofeo Città di Brescia

13-17 Settimana Ciclistica Italiana

Settembre

11-4 Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

17 Memorial Marco Pantani

18 Trofeo Matteotti

Ottobre

1 Giro dell’Emilia

2 Gran Premio Bruno Beghelli

3 Coppa Bernocchi – GP BPM

4 Tre Valli Varesine

6 Gran Piemonte

8 Il Lombardia

10 Coppa Agostoni – Giro delle Brianze

12 Giro del Veneto

16 Veneto Classic

