L’annuncio è arrivato: Joe Dombrowski correrà per l’Astana nel 2022, dopo aver firmato un contratto biennale. L’americano si legherà alla compagine kazaka, reduce da un paio di stagioni nella UAE Team Emirates.

Per Dombrowski, che quest’anno ha vinto la prima tappa in carriera in un Grande Giro (Giro d’Italia) ovvero la Piacenza-Sestola di 187 km, l’occasione che gli offre l’Astana è da sfruttare: “E’ una grande squadra con una storia lunga e importante. Sono molto felice di farne parte“, le parole dello statunitense che ha aggiunto: “Non vedo l’ora di incontrare i membri della squadra e iniziare il lavoro insieme. Qualunque sarà il mio ruolo, sono orgoglioso di essere stato scelto“.

Il rappresentante degli States, la cui storia è cominciata con il Team Sky nel 2013, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno impedito la definitiva esplosione. Un corridore valido in salita e con un istinto tipicamente aggressivo. Lo si è visto ai nastri di partenza del Giro in maniera continuativa dal 2016, con un 12° posto nella classifica generale assoluta del 2019 come miglior risultato. Da notare poi quest’anno, oltre al successo di Sestola nella Corsa Rosa, anche il secondo posto nella terza tappa della Vuelta a España 2021.

L’americano dunque va a rinforzare un roster che ha visto già gli arrivi di Vincenzo Nibali, Gianni Moscon e di David de la Cruz. Si prevede inoltre che Miguel Angel Lopez possa essere anch’egli parte del gruppo dopo la rescissione del contratto con Movistar. “Prima di tutto, in Joe Dombrowski vediamo un forte scalatore e un corridore di valore per i Grandi Giri. La nostra squadra cambierà molto nella prossima stagione e siamo felici di rafforzare la nostra squadra con un ciclista così affidabile e versatile come Joe“, ha dichiarato il direttore generale Alexandre Vinokourov.

