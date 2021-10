Ciclismo, Filippo Ganna punta al record del mondo ai Mondiali di Roubaix. Milan e Lambie i rivali

L’ennesima stagione lunghissima, ma ricca di risultati per Filippo Ganna. La stella del ciclismo italiano continua ad agguantare medaglie e trionfi, dopo il titolo iridato in Belgio su strada, ora si lancia verso i Mondiali di Roubaix per la pista, a caccia di altri successi.

Il primo obiettivo sarà sicuramente quello di trascinare il quartetto dell’inseguimento a squadre ad un altro oro: l’impresa agguantata ad agosto alle Olimpiadi di Tokyo resta nella storia, ma la voglia di chiudere un cerchio meraviglioso c’è sicuramente e non mancano le qualità al trenino tricolore.

Poi occhi puntati sull’individuale, dove nel mirino c’è una doppia sfida: quella di trionfare ancora, per la quinta volta a livello mondiale, dopo i titoli di Londra, Apeldoorn, Pruszkow e Berlino, ma anche quella di andare nuovamente a prendersi il record del mondo sui 4 km.

Non sarà facile, sia per la condizione, che non è quella dei giorni migliori (per il piemontese qualche dolore dopo una caduta che gli è valsa una costola incrinata e tanta riabilitazione nell’ultimo periodo), sia per gli avversari. Davanti a sé troverà due rivali di lusso: il compagno di squadra Jonathan Milan, di recente trionfatore agli Europei, ed il detentore del primato, lo statunitense Ashton Lambie, unico a scendere sotto il muro dei 4′.

