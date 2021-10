Elia Viviani è pronto a dare battaglia nei Mondiali su Pista, evento che si svolge da oggi in quel di Roubaix. Il velocista azzurro arriva con grandi ambizioni nel velodromo francese, consapevole che di aver tutte le carte in regola per chiudere al meglio questa stagione.

Il ciclista veneto ha commentato alla stampa: “L’ultimo Mondiale non è stato semplice, si è tenuto in una situazione particolare. In settimo posto era un piazzamento di avvicinamento le Olimpiadi di Tokyo. Il grande risultato dei Giochi mi ha rilanciato tra i migliori al mondo ed ora grandi aspettative. Ho tre specialità in programma: l’Omnium, lo scratch e l’eliminazione”.

Il nativo di Isola della Scala ha continuato dicendo: “Penso che l’eliminazione sia una grande opportunità. Mi diverto sempre a correre quella gara. L’Omnium è la prova olimpica su cui continuerò a lavorare in vista di Parigi, mentre lo scratch serve sempre per rompere il ghiaccio con l’atmosfera dei Mondiali. Se fatto bene si possono ottenere degli ottimi risultati”.

Viviani e gli azzurri sono pronti per un week-end ricco di prove. Il portacolori della Cofidis è convinto che si possa migliorare nella ‘Madison’, gara che è presente nel programma Olimpico e nei Mondiali.

Il vincitore della medaglia d’oro nell’Omnium alle Olimpiadi di Rio de Janeiro (Brasile) ha affermato in merito: “Penso che sarà un Mondiale di alto livello. La nostra nazionale cerca delle conferme, siamo pronti e vogliamo fare bene. Dobbiamo lavorare di più sulla Madison in vista dei prossimi anni. Abbiamo un gap tecnico da colmare. Omnium ed il quartetto hanno portato dei risultati importanti, ma da qui a Parigi non bisogna fermarsi. Sappiamo guardarci dentro e capire dove possiamo migliorare”.

Viviani guarda già ai prossimi mesi, determinato a non abbandonare la pista. “Dopo i Mondiali ho in programma un riposo di quattro settimane. Ho tanta voglia di tornare ad alti livelli tra il Giro d’Italia e le classiche. Non lascerò mai più la pista”.

Foto: LaPresse