Calendario provvisorio MotoGP 2022, 21 GP in programma: si comincia in Qatar, Finlandia e Indonesia le novità

E’ stato annunciato il calendario provvisorio del prossimo Mondiale 2022 di MotoGP. Come riportato dal sito ufficiale, il campionato prossimo sarà composto da 21 GP, nel periodo da marzo a novembre.

Si comincia nel weekend del 6-8 marzo in Qatar, sotto le luci artificiali di Losail, per poi andare dal 18 al 20 marzo al nuovo Mandalika International Street Circuit in Indonesia. Dopo una settimana di riposo, i motori torneranno ad accendersi nel doppio appuntamento tra Argentina e America (3-10 aprile) a precedere l’impegno sul tracciato Lusitano di Portimao (22-24 aprile), prima gara europea della stagione.

Ci si sposterà a Jerez de la Fronterà per affrontare l’appuntamento in Andalusia dal 29 aprile al 1° maggio. A seguire vi saranno gli appuntamenti in Francia, Italia, Catalogna, Germania e Olanda che caratterizzeranno i mesi di maggio e di giugno. Dall’8 al 10 luglio, prima della pausa estiva di tre settimane, il Circus delle due-ruote si dirigerà al KymiRing per il primo GP di Finlandia dal 1982. Una nuova sede che avrebbe dovuto esserci già quest’anno, ma le limitazioni dovute al Covid hanno portato alla cancellazione.

Spetterà successivamente a Silverstone, in Gran Bretagna, far ripartire il tutto il 7 agosto, mentre in Austria si correrà dal 19 al 21 agosto. Seguiranno gli appuntamenti di Misano (2-4 settembre), di Aragon (16-18 settembre), del Giappone (23-25 settembre) e della Thailandia (30 settembre-2 ottobre).

A completamento del percorso ci si sposterà in Australia nel celebre scenario di Phillip Island dal 14 al 16 ottobre, seguito dal round in Malesia (21-23 ottobre) e dall’ultimo atto a Valencia (4-6 novembre).

Sono state definite anche le date dei test in chiave 2022. Sono previste due giornate di prove a Jerez dal 18 al 19 novembre, mentre ci saranno due sessioni l’anno prossimo, precedute dallo Shakedown previsto dal 31 gennaio al 2 febbraio a Sepang. Sempre sulla pista malese, infatti, i centauri gireranno dal 5 al 6 febbraio, mentre la seconda seduta di prove è in programma in Indonesia dall’11 al 13 febbraio. Per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3 le giornate di test saranno quelle dal 22 al 24 febbraio a Jerez.

CALENDARIO PROVVISORIO MOTOGP 2022

6 marzo – GP Qatar

20 marzo – GP Indonesia

3 aprile – GP Argentina

10 aprile – GP Portogallo

1° maggio – GP Spagna

15 maggio – GP Francia

29 maggio – GP Italia

5 giugno – GP Catalogna

19 giugno – GP Germania

26 giugno – GP Paesi Bassi

10 luglio – GP Finlandia

7 agosto – GP Gran Bretagna

21 agosto – GP Austria

4 settembre – GP San Marino

18 settembre – GP Aragon

25 settembre – GP Giappone

2 ottobre – GP Thailandia

16 ottobre – GP Australia

23 ottobre – GP Malesia

6 novembre – GP Valencia

Foto: LaPresse