F1, la Honda lascerà a fine 2021, ma ci sarà una collaborazione con Red Bull

Non è certo un mistero: la Honda lascerà la F1 a fine stagione, ma ancora un’attività di cooperazione in fatto di gestione dei motori ci sarà. Nell’ottobre del 2020 la Casa di Tokyo aveva manifestato il desiderio di porre fine al programma in F1 nel 2021, sottolineando l’importanza dell’esperienza e della formazione dei propri tecnici in fatto di tecnologia ibrida.

Tuttavia, l’impegno nella massima categoria dell’automobilismo sarà portato avanti con Red Bull e AlphaTauri e in questo discorso il congelamento dei motori fino al 2025 è stato un dettaglio decisivo. Come riportato da gazzetta.it, oltre alla fornitura delle unità, la Casa giapponese supporterà Red Bull Powertrains nella costruzione del propulsore 2022, fornendo supporto operativo in pista e in gara dal Giappone per tutta la stagione che verrà. Un’annata importante visto che ci saranno tanti cambiamenti nella struttura della monoposto. Dal 2023, Red Bull Powertrains si assumerà la responsabilità di tutta la gestione dei motori di Red Bull Racing e AlphaTauri.

In questo contesto gli ingegneri impegnati con la Honda andranno a rafforzare il team di Milton Keynes, diventando dipendenti di Red Bull Powertrains, eliminando la criticità della fornitura esterna. Un progetto dunque che proseguirà proprio per dare l’opportunità al team anglo-austriaco di conservare la propria competitività, sostenuta dalla competenza dei tecnici nipponici da un punto di vista squisitamente motoristico.

Foto: LaPresse