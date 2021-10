Calendario Indian Wells oggi (12 ottobre): programma e orari partite. Ordine di gioco, tv e streaming

Il torneo di Indian Wells prosegue oggi martedì 12 ottobre con i match di terzo turno per il settore maschile e gli ottavi di finale per il tabellone femminile. Sul cemento statunitense vedremo all’opera due italiani: alle ore 20.00 Matteo Berrettini incrocerà il padrone di casa Taylor Fritz, in palio il derby con Jannik Sinner agli ottavi di finale; nella notte, invece, Fabio Fognini è chiamato all’impresa contro il fenomenale greco Stefanos Tsitsipas.

Da seguire con grande attenzione anche il confronto tra il britannico Andy Murray e lo statunitense Alexander Zverev. Il russo Karen Khachanov dovrà vedersela con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, interessante l’incrocio tra il francese Gael Monfils e il sudafricano Kevin Anderson. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le partite di oggi (martedì 12 ottobre) al torneo di Indian Wells 2021. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky e Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv oltre che su supertennis.tv.

CALENDARIO INDIAN WELLS OGGI: PROGRAMMA E ORARI PARTITE

STADIUM 1

Ore 20.00 Jessica Pegula vs Elina Svitolina

A seguire Shelby Rogers vs Leylah Fernandez

A seguire Andy Murray vs Alexander Zverev

Non prima delle ore 03.00 Angelique Kerber vs Ajla Tomljanovic

A seguire Fabio Fognini vs Stefanos Tsitsipas

STADIUM 2:

Ore 20.00 Matteo Berrettini vs Taylor Fritz

A seguire Karen Khachanov vs Pablo Carreno Busta

Non prima delle ore 01.00 Barbora Krejcikova vs Paula Badosa

Non prima delle ore 03.00 Gael Monfils vs Kevin Anderson

Non prima delle ore 05.00 Ons Jabeur vs Anna Kalinskaya

STADIUM 3:

Ore 20.00 Jelena Ostapenko vs Iga Swiatek

A seguire Albert Ramos-Vinolas vs Nikoloz Basilashvili

A seguire Viktoria Azarenka vs Aliaksandera Sasnovich

A seguire Fernandez/Gauff vs Hsieh/Mertens

A seguire Cristian Garin vs Alex De Minaur

INDIAN WELLS OGGI: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky (Sky Sport Action, Sky Sport Tennis, Sky Sport Tennis dalle ore 22.30) e da Supertennis.

Diretta streaming su Sky Go e Now Tv oltre che su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di Berrettini-Fritz.

Foto: Lapresse