Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP: top-10 vicina! Proiezioni classifica Indian Wells

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha beneficiato del ritiro di John Isner, il quale ha abbandonato il torneo per correre dalla moglie e dal terzo figlio nato proprio ieri.

L’altoatesino ora attende il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz (si sogna un derby tricolore) e intanto rafforza la propria 13ma posizione nel ranking ATP virtuale. Jannik Sinner è infatti salito a quota 3100 punti, ha aumentato il vantaggio nei confronti del canadese Denis Shapovalov (2903, già eliminato) e ha accorciato le distanze nei confronti dell’altro canadese Felix Auger-Aliassime (dodicesimo con 3263 punti, anch’egli già eliminato dalla competizione americana).

Il nostro portacolori si avvicina anche allo svizzero Roger Federer (undicesimo con 3285 punti, ha già terminato la propria stagione). Il 20enne mantiene cerca di rimanere in scia al polacco Huberts Hurkacz (ora decimo virtuale con 3288 punti), ma il vincitore del Masters 1000 di Miami è ancora in corsa a Indian Wells a differenza degli altri rivali.

Se Jannik Sinner si qualificasse ai quarti di finale si isserebbe a 3190 punti, ma non gli basterebbe per superare Federer e Auger-Aliassime. Per raggiungere lo scopo (e salire quindi in undicesima posizione nel ranking) avrebbe bisogno della semifinale, visto che in quel caso volerebbe a 3370 punti. Con la semifinale potrebbe superare anche Hurkacz, ma soltanto se il polacco perderà il suo ottavo di finale contro il russo Aslan Karatsev. In caso contrario, l’azzurro avrebbe bisogno della finale a Indian Wells per sperare di entrare in top-10.

Foto: Lapresse