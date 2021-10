Calcio, visita medica ok per Spinazzola: si avvicina il suo rientro dopo il lungo infortunio

Il calvario sta per terminare. Il giocatore della Roma, infortunatosi al tendine d’Achille agli Europei di questa estate nei minuti conclusivi del quarto di finale contro il Belgio, ha effettuato oggi una visita a Trigoria dal professore Lasse Lempainen (chirurgo che a luglio lo ha operato) e l’esito è stato decisamente positivo.

Secondo Lempainen, il terzino classe 1993 sta recuperando al meglio e potrà adesso iniziare ad aumentare i carichi di lavoro sia in palestra sia in campo in virtù del suo possibile rientro previsto per fine novembre/inizio dicembre.

Ottime notizie dunque per l’allenatore Jose Mourinho. Il ritorno della freccia azzurra porterà maggiore solidità nella retroguardia giallorossa e, soprattutto, aumenterà sicuramente le già tante soluzioni in fase offensiva a disposizione dello Special One.

Foto: LaPresse