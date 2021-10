Volley femminile, Serie A1: Conegliano a Monza per il 70° sigillo. C’è Busto-Scandicci

Sono bastate quattro giornate di campionato per mandare la Imoco Conegliano in fuga. La squadra di Santarelli è l’unica rimasta a punteggio pieno in questo primo scorcio di campionato e in questo weekend può fare un ulteriore passo avanti verso il tanto agognato record di vittorie consecutive, anche se la trasferta che attende la neo-presentatrice Egonu e socie è tutt’altro che semplice. Le venete sono a quota 69 successi di fila e sabato sera alle 20.30, nell’anticipo della quinta giornata, saranno di scena sul campo del Vero Volley Monza che domenica scorsa ha dato vita a una vera e propria battaglia contro Novara cedendo solo al tie break.

Monza è mancata in continuità di rendimento in questa prima fase di stagione in altalena ma la qualità non manca alla squadra di Gaspari che deve sistemare però alcuni meccanismi soprattutto offensivi che hanno funzionato a singhiozzo, in particolare con Stysiak nelle partite più complicate di questo primissimo scorcio di campionato. Conegliano è sempre in emergenza anche se ha una dottoressa in più, Raphaela Folie che si è laureata in settimana e ha fatto il suo rientro a Casalmaggiore e forse un libero in più se De Gennaro riuscirà a recuperare dall’infortunio. In ogni caso le sostitute stanno svolgendo al meglio il loro lavoro.

Il quinto turno prevede un altro big match domenica alle 17 tra Unet E-Work Busto Arsizio e Savino del Bene Scandicci. Entrambe le squadre arrivano da una settimana molto complicata. Scandicci sembrava aver spiccato il volo ed è arrivata la doccia fredda del tesseramento dubbio di Antropova che potrebbe privarla di una giocatrice italiana e anche di qualche punto conquistato sul campo. Bisognerà vedere come si muoveranno avvocati ed esperti di tesseramento. Dall’altra parte c’è Busto Arsizio che sembrava vivere in una nuvola dopo tre giornate (con un giorno vissuto da capolista solitaria) e invece si è ritrovata improvvisamente a terra dopo la sconfitta, inattesa soprattutto nelle dimensioni, di domenica scorsa a Chieri. Partita che sfugge a ogni pronostico e che regalerà alla vincitrice qualche un ritrovato entusiasmo.

La Igor Gorgonzola Novara, dopo una tre giorni contro Conegliano e Monza che ha portato 2 punti, non può sbagliare nella gara interna di domenica alle 17 contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia se vuole tenere il passo della capolista Conegliano. Le novaresi sono ancora work in progress e si è visto nell’ultima settimana, in crescita invece le umbre che hanno travolto Roma la scorsa settimana in una importante sfida salvezza.

L’immancabile derby lombardo si gioca stavolta a Casalmaggiore dove domenica alle 17 la VBC, 6 punti in 4 gare, ospita il Bergamo che ha appena conquistato il primo successo in campionato battendo domenica scorsa Vallefoglia nella sfida salvezza casalinga. Padrone di casa favorite ma Bergamo è in crescita.

Dopo tre sconfitte consecutive la Acqua e Sapone Roma vorrebbe invertire la tendenza ma a far visita alle laziali domenica alle 19.30 arriva Il Bisonte Firenze, una delle squadre che meglio ha iniziato l’avventura in campionato con tre successi, è reduce dalla vittoria casalinga contro Cuneo e ha in Nwakalor e Sorokaite due terminali offensivi fin qui di altissimo spessore.

Ci potrebbero essere punti fondamentali nella corsa ad un posto nei play-off nella interessante partita in programma a Trento tra una Delta Despar che fin qui ha proceduto a corrente alternata e una Fenera Reale Mutua Chieri reduce dall’exploit del turno precedente contro Busto Arsizio. Si gioca sabato alle 20.30, mentre domenica alle 17 si distribuiscono punti salvezza di grande importanza nella sfida in programma a Cuneo tra Bosca San Bernardo e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia (che ha inserito nel motore l’opposta Bjelica in settimana). Entrambe le squadre arrivano da pesanti sconfitte e chi vince potrebbe trovare lo slancio giusto per risalire la china.

