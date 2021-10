Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Svizzera fondamentale ma non decisiva per il primo posto nel Gruppo C

La Svizzera ha fatto il suo nella finestra di ottobre, collezionando due vittorie cruciali e raggiungendo l’Italia a pari punti in testa al Gruppo C di qualificazione per i Campionati Mondiali di calcio 2022. A questo punto, quando mancano due giornate al termine del raggruppamento, diventa quasi decisivo lo scontro diretto del 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma.

I Campioni d’Europa in carica sono consapevoli di essere ancora in una situazione di controllo: 4 punti negli ultimi due turni potrebbero essere infatti sufficienti per vincere il girone e volare in Qatar senza dover passare dai temuti play-off. Fuori dai giochi anche l’Irlanda del Nord, sarà un testa a testa tra Italia e Svizzera fino alla serata del 15 novembre per la leadership del gruppo e per staccare il pass diretto per la fase finale della rassegna iridata.

Gli Azzurri sono ancora virtualmente in vetta alla classifica grazie ad una migliore differenza reti generale (+11 contro +9), primo criterio da prendere in considerazione in ambito FIFA tra due squadre a pari punti. Ricordiamo che, dopo la super sfida dell’Olimpico, l’Italia sarà di scena a Belfast contro l’Irlanda del Nord mentre la Svizzera ospiterà a Lucerna la Bulgaria.

Sulla carta è leggermente più complesso l’impegno della selezione tricolore, che farà visita ad una squadra (già eliminata, come quella bulgara) ancora in attesa di subire il primo gol del girone tra le mura amiche. Per evitare un ultimo turno thrilling, Chiesa e compagni devono quindi battere gli svizzeri a Roma e poi portare a casa almeno un punto in Irlanda del Nord.

Una sconfitta casalinga contro la squadra di Murat Yakin costringerebbe invece con ogni probabilità (a meno di un clamoroso k.o. elvetico con la Bulgaria già eliminata) l’Italia ad affrontare i play-off. Lo scenario più complesso è legato ad un pareggio nello scontro diretto del 12 novembre. In quel caso la banda di Mancini si presenterebbe a Belfast per l’ultima giornata a pari punti con la Svizzera e con un +2 da difendere strenuamente nella differenza reti complessiva.

Foto: Lapresse