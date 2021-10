Serata di grandi emozioni in giro per l’Europa con l’ultima giornata della finestra di ottobre riservata alle qualificazioni per i Campionati Mondiali di calcio maschile 2022. La Danimarca, grazie al successo odierno per 1-0 sull’Austria, si aggiunge alla Germania e diventa la seconda squadra europea aritmeticamente qualificata per la fase finale della rassegna iridata in Qatar in qualità di vincitrice del girone F.

Per l’Italia i fari erano puntati a Vilnius sulla sfida tra Lituania e Svizzera, con gli elvetici che hanno rispettato il pronostico della vigilia vincendo per 4-0 e raggiungendo gli Azzurri a quota 14 punti in testa al gruppo C. I Campioni d’Europa restano comunque al comando del raggruppamento in vista dello scontro diretto casalingo del 12 novembre grazie ad una migliore differenza reti generale (+11 contro +9), primo criterio da prendere in considerazione in ambito FIFA. Fuori dai giochi definitivamente (anche per il secondo posto) tutte le altre squadre del girone, in seguito alla sconfitta dell’Irlanda del Nord in Bulgaria.

Prosegue il testa a testa nel gruppo A tra Portogallo e Serbia, che hanno battuto rispettivamente Lussemburgo (5-0) e Azerbaigian (3-1) rimandando tutto allo scontro diretto decisivo del 14 novembre. I lusitani, in precedenza, affronteranno la trasferta in Irlanda con l’obiettivo di non perdere per poi avere due risultati su tre contro Vlahovic e compagni.

La Svezia vince contro la Grecia per 2-0 e mette in difficoltà la Spagna di Luis Enrique, riprendendosi il primato del gruppo B con un vantaggio di 2 punti nei confronti degli iberici a due giornate dal termine delle qualificazioni. Le Furie Rosse hanno ancora a disposizione lo scontro diretto da giocare in casa, ma prima dovranno vincere in Grecia per non rischiare di dover dire addio alle speranze di primo posto con un turno di anticipo.

Francia nel frattempo sempre più vicina alla qualificazione mondiale grazie ai risultati delle sue più dirette inseguitrici nel girone D. L’Ucraina ha infatti pareggiato in casa con la Bosnia, mentre la Finlandia si è rilanciata battendo il Kazakistan in trasferta. I transalpini potranno chiudere i conti il prossimo 13 novembre con una vittoria in casa contro i kazaki.

Si complica leggermente la situazione dell’Inghilterra, che resta comunque saldamente al comando del gruppo I con un vantaggio di 3 punti sulla Polonia e di 5 sull’Albania di Edy Reja. La Nazionale dei Tre Leoni quest’oggi ha pareggiato in casa per 1-1 contro l’Ungheria, ma potrà garantirsi aritmeticamente il primato del girone collezionando almeno 4 punti a novembre tra Albania e San Marino.

